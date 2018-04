Frankfurt - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Wir beließen den Investitionsgrad bei etwa 126%, so die Experten von DWS. Bei den Sektoren hätten die Experten keine Veränderung vorgenommen. Sehr selektiv nutzten wir Chancen, um unser Engagement in Aktien zu erhöhen, die trotz guter Fundamentaldaten zu stark abverkauft erschienen, so die Experten von DWS. Die Experten würden an ihren ausgewählten Unternehmen aus den Bereichen IT, Finanzwerte und Industrie mit guten Wachstumsperspektiven und sehr stabilen Bilanzen festhalten. Für das Portfolio würden sie ebenfalls ihr Engagement in Nebenwerten mit einem Anteil von etwa 25% beibehalten.

