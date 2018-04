Die amerikanische Einzelhandelskette The TJX Companies Inc. (ISIN: US8725401090, NYSE: TJX) erhöht die Quartalsdividende um 25 Prozent auf 0,39 US-Dollar. Die nächste Zahlung erfolgt am 7. Juni 2018 (Record day: 17. Mai 2018), wie am Mittwoch berichtet wurde. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,56 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 83,97 US-Dollar (Stand: 4. ...

