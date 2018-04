Der DAX fiel gestern auf ein Tagestief bei 11.792 Punkten. Die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China belastete die Aktienmärkte. Doch bereits am Nachmittag kamen die Käufer zurück in den Markt. Der DAX entfernte sich von seinem Tief und ging am Ende des Tages nur 0,37 Prozent schwächer bei 11.957 Punkten aus dem Handel. Marktidee: Exxon MobilExxon Mobil hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt. Bis 2025 will der Konzern seine Erträge und den Cashflow aus dem operativen Geschäft verdoppeln. Die Aktie von Exxon Mobil hat bisher kein gutes Jahr 2018 erlebt. Im Februar ging es deutlich nach unten. Jetzt bestehen allerdings Chancen auf eine Erholung.