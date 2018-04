Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach einem Investorentag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die Strategie habe im Fokus gestanden, etwa mit Blick auf Investitionen in Forschung und Entwicklung, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinsichtlich eines Einstiegs des japanischen Technologiekonzerns Softbank habe der Rückversicherer darauf hingewiesen, dass es nach wie vor Verhandlungen über einen Minderheitenanteil gebe, der derzeit aber nicht über zehn Prozent erwartet werde./ajx/bek Datum der Analyse: 04.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0018 2018-04-05/09:18

ISIN: CH0126881561