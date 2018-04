Als wir vor rund sechs Monaten den Entschluss fassten, die Growth Ninjas zu starten, war uns auch eines wichtig: Wir wollten nicht nur festlegen, WAS wir für WEN tun, sondern auch WIE wir dies tun wollen. Wir haben über gemeinsame Prinzipien gesprochen, die festlegen wie wir mit Kunden zusammenarbeiten, wie wir uns abstimmen und unterstützen, wie jeder von uns agiert. Wir haben diese Prinzipien von Beginn an gelebt. Und der Erfolg gibt uns recht. Mittlerweile sind wir ein Team von fünf Ninjas und auf der Suche nach weiterer Verstärkung. Bei jedem/r Ninja ist uns wichtig, dass er/sie diese Prinzipien auch versteht und sich aktiv dafür entscheidet, so arbeiten zu wollen. Deshalb haben wir diese acht Prinzipien nun auch als "Ninja...

