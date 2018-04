BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 04-Apr-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 04/04/2018 IE00B88D2999 29843 GBP 5637595.325 188.9084651 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 04/04/2018 IE00B7VB3908 310710 GBP 5512128.06 17.74042696 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 04/04/2018 IE00B7SD4R47 64432 EUR 12044360.29 186.931343 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 04/04/2018 IE00B8JF9153 1561269 EUR 12718764.72 8.1464275 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 04/04/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 8799757.896 210.2187744 Daily ETP



Boost ShortDAX 04/04/2018 IE00B8GKPP93 1224559 EUR 9332122.656 7.6208028 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 04/04/2018 IE00B7Y34M31 52253 USD 29335604.68 561.4147452 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 04/04/2018 IE00B8K7KM88 3721272 USD 23471338.16 6.3073428 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 04/04/2018 IE00B8W5C578 18359 USD 18980056.52 1033.82845 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 04/04/2018 IE00B8VZVH32 8828784 USD 23717578.24 2.6863924 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 04/04/2018 IE00B7ZQC614 77660727 USD 94275222.19 1.2139369 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 04/04/2018 IE00B7SX5Y86 1527617 USD 51594973.32 33.7748096 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 04/04/2018 IE00B8HGT870 628787 USD 15840235.54 25.1917351 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 04/04/2018 IE00B6X4BP29 37725 USD 3597652.864 95.3652184 Daily ETP



Boost Copper 3x 04/04/2018 IE00B8JVMZ80 340410 USD 7069019.657 20.7661927 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 04/04/2018 IE00B8KD3F05 39997 USD 2461436.378 61.540525 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 04/04/2018 IE00B8VC8061 295429873 USD 48261808.11 0.1633613 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 04/04/2018 IE00B76BRD76 135381 USD 5148411.536 38.0290553 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 04/04/2018 IE00B7XD2195 7107197 USD 20762669.66 2.9213584 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 04/04/2018 IE00B8JG1787 10715 USD 1145747.284 106.9292846 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 04/04/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2446990.063 43.5562489 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 04/04/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2561606.272 68.55263394 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 04/04/2018 IE00B94QKC83 9229 GBP 1331326.095 144.2546424 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 04/04/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 40466832.14 54.49630689 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 04/04/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1744408.251 200.82987 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 04/04/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 258376578.8 5017.020948 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 04/04/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 151372226.8 18596.09666 Daily ETP



Boost Palladium 04/04/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 946929.6968 50.9512885 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 04/04/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1129798.935 119.2903532 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 04/04/2018 IE00B94QL251 4863 USD 706818.3848 145.3461618 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 04/04/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 434313.3431 3.218304 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 04/04/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 337711.373 64.9444948 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 04/04/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 618939.6996 83.7083716 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 04/04/2018 IE00B94QKS44 2604 USD 230687.3246 88.5896024 Daily ETP



Boost Silver 2x 04/04/2018 IE00B94QL921 3015 USD 196016.5624 65.0137852 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 04/04/2018 IE00B94QL699 14638 USD 591022.3569 40.3758954 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 04/04/2018 IE00B873CW36 3766300 EUR 33592357.73 8.9191933 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 04/04/2018 IE00B8NB3063 352603 EUR 32265928.61 91.5078108 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 04/04/2018 IE00BKT09149 2780 EUR 388981.3686 139.9213556 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 04/04/2018 IE00BKS8QM96 313301 EUR 14248712.61 45.4793078 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 04/04/2018 IE00BKT09255 9100 EUR 1200774.207 131.9532096 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 04/04/2018 IE00BKS8QN04 946945 EUR 52897240.2 55.8609425 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 04/04/2018 IE00BKT09479 821 GBP 113286.5317 137.9860313 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 04/04/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8108986.629 50.5535188 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 04/04/2018 IE00BKT09032 2500 USD 245119.5428 98.0478171 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 04/04/2018 IE00BKS8QT65 116211 USD 9915889.815 85.3266026 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 04/04/2018 IE00BLS09N40 580365 EUR 17805882.46 30.6804898 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 04/04/2018 IE00BLS09P63 307000 EUR 5878387.924 19.1478434 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 04/04/2018 IE00BLNMQS92 40400 EUR 3472746.222 85.9590649 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 04/04/2018 IE00BLNMQT00 77982 EUR 3775361.843 48.4132472 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 04/04/2018 IE00BVFZGC04 75308 USD 1494454.501 19.844565 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 04/04/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1553668.258 81.4419593 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 04/04/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 461583.9631 40.5431676 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 04/04/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 613846.2458 43.6590502 Short Daily ETP



Boost Brent 04/04/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 7649287.781 22.6569705 Oil ETC



Boost Gold 04/04/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2606847.001 27.1676741 ETC



Boost Natural Gas 04/04/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 494960.7758 19.9976072 ETC



Boost BTP 10Y 5x 04/04/2018 IE00BYNXNS22 320750 EUR 12054079.87 37.5809193 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 04/04/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2594416.669 48.3347617 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 04/04/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 917142.828 89.4424447 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 04/04/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 928869.2197 63.6822446 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 04/04/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2389250.975 102.6222393 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 04/04/2018 IE00BYTYHS72 38170 USD 2041472.214 53.4836839 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 04/04/2018 IE00BYTYHR65 553057 USD 6513859.94 11.7779179 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 04/04/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 8420551.14 255.1991496 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 04/04/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1222342.329 20.4857265 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 04/04/2018 IE00BYTYHQ58 57889399 USD 10295774.34 0.1778525 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 04/04/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8100281.504 157.9525672 ETP



Boost Bund 30Y 3x 04/04/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 292901.1141 99.6262293 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 04/04/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 25944741.46 10056.10134 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 04/04/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 401022.0834 114.5777381 Short Daily ETP



