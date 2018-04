Der Euro hat am Donnerstag in der Früh etwas leichter zum US-Dollar tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,2264 Dollar, in New York ist er zuletzt bei 1,2280 Dollar gehandelt worden. Der am Mittwochnachmittag festgelegte Richtkurs lag bei 1,2276 Dollar."Die Sorgen um einen sich zuspitzenden Handelskonflikt zwischen den ...

