In den USA deutet sich eine Entspannung im Handelskonflikt mit China an. Anleger weltweit greifen dadurch wieder zu Aktien. Nachdem der Dow Jones am gestrigen Mittwoch im Handelsverlauf von minus zwei Prozent noch ins Plus drehen konnte, eröffnet auch der DAX heute deutlich über der 12.000-Punkte-Marke.

