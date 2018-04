München - Leerverkäufer Bridgewater Associates, LP reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Siemens-Aktien: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Bridgewater Associates, LP treten den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) an.

Den vollständigen Artikel lesen ...