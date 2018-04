Insgesamt vergab die ANP in der 15. Lizenzierungsrunde 47 Lizenzen. Die Wintershall-Lizenzen liegen vor der Nord- sowie Südostküste Brasiliens. Erste Explorationstätigkeiten in den zugewiesenen Blöcken werden jetzt geplant und sollen ab 2019 stattfinden."Die Küste Brasiliens gilt als eine der vielversprechendsten Ölregionen der Welt. Zu unserem Wachstumskurs gehört es, dass wir auch in neuen Regionen aktiv sind, und Brasilien bietet großes Potenzial", sagt ...

