Der am Mittwochmittag eingeschlagene Erholungstrend am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag schwungvoll fort. Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 1,70 Prozent auf 12 160,60 Punkte. Der jüngste Zick-Zack-Kurs um die Marke von 12 000 Punkten geht damit in die nächste Etappe. Vorerst erobert der deutsche Leitindex die vielbeachtete Schwelle wieder zurück.

Zu verdanken ist die positive Tendenz vor allem der Wall Street, die am Vorabend ins Plus gedreht war. Positiv wirkten sich dabei mildernde Aussagen von Donald Trumps neuem Chef-Wirtschaftsberater Larry Kudlow zum Handelskonflikt mit China aus. Am Markt setzte sich die Ansicht durch, dass die US-Regierung einen Großteil der geplanten protektionistischen Maßnahmen womöglich doch nicht umsetzt. Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader sprach von "versöhnlichen Worten in Richtung Peking".

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 1,49 Prozent auf 25506,64 Punkte. Der Technologieindex TecDax rückte sogar um 2,36 Prozent auf 2482,71 Punkte vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls deutlich aufwärts./tih/fba

