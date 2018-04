Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize nach dem angekündigten Wechsel an der Spitze des Handelskonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Er rechne nicht mit größeren Strategie-Änderungen oder größerem Einfluss auf den Fortgang der Integration von Ahold mit Delhaize, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Chef Frans Muller habe Delhaize in die Fusion mit Ahold geführt und könne sich daher als der Richtige erweisen, um mit einer weiteren Fusion auf dem wichtigen US-Markt die Lage dort zu verbessern. Aus Sicht des Experten bietet sich hierfür ein Zusammengehen von Ahold Delhaize mit dem US-Lebensmittel-Einzelhändler Kroger an./bek/ajx

Datum der Analyse: 05.04.2018

ISIN NL0011794037

