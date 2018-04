Frankfurt - Dem Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ist es gestern nicht nachhaltig gelungen, die Vortagsverluste auszugleichen, so die Analysten der Helaba.Die Charttechnik sei aber sowohl auf Tagesbasis als auch auf Wochensicht konstruktiv. Hervorzuheben sei, dass die 21-Tagelinie kurz davor stehe, die 100-Tagelinie von unten nach oben zu kreuzen, was als prozyklisches Signal zu werten wäre. In diesem Fall träfe der Bund-Future auf Widerstände, welche die Analysten bei 159,61/69 ausmachen würden. Haltemarken seien bei 159,07 sowie um 158,55/73 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 158,55 und 159,69.

Den vollständigen Artikel lesen ...