Die österreichische Immobiliengruppe S Immo (ISIN: AT0000652250) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 0,40 Euro ausbezahlen. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 16,42 Euro einer aktuellen Dividendenrendite von 2,44 Prozent. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,30 Euro sowie eine Bonusdividende in Höhe von 0,10 Euro ausbezahlt. Die nächste Hauptversammlung der S ...

Den vollständigen Artikel lesen ...