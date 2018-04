Liebe Trader,

Bereits kurze Zeit nach einem Anstieg der Adidas-Aktie über das Niveau von grob 188,45 Euro und den dort ansässigen kurzfristigen Abwärtstrend, legte der Wert bis auf ein Niveau von rund 200,00 Euro zu. Auf den impulsiven Ausbruch folgte zuletzt ein kurzfristiger Rücklauf, dieser wurde auch regelkonform mit einem Abstieg auf das Niveau von etwa 190,00 Euro abgeschlossen. Mitte dieser Woche gelang es nach einem volatilen Handel schließlich eine Hammerkerze auf Tagesbasis aufzustellen, die in der Charttechnik sehr häufig für eine Fortsetzung der Kaufbereitschaft spricht und für kurzzeitige Long-Positionen bestens geeignet scheint. Bis zu den Jahreshochs aus 2017 ist es vom aktuellen Kursniveau nämlich auch nicht mehr weit. Die Adidas-Aktie weckt sehr stark den Anschein, als wenn noch viele höhere Kursnotierungen auf der Agenda der Käufer stünden.

Long-Chance:

Vom aktuellen Aktienkurs her könnte das Papier des Sportartikelherstellers zunächst an die Märzhochs von 200,30 Euro zulegen, darüber ist mit einem unmittelbaren Test der Jahreshochs aus 2017 bei 202,10 Euro zu rechnen. Gelingt Adidas ein Ausbruch darüber, so stünde weiteres Aufwärtspotenzial bis rund 210,00 Euro bereit. Kritisch dürfte es für das Adidas-Papier aber erst unterhalb der 50-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 185,38 Euro werden, dann droht nämlich ein Rücksetzer zurück auf das Niveau von grob 175,00 Euro und damit ein Kurslückenschluss. Soweit sollte es nach der an den Tag gelegten Kursstärke jedoch nicht kommen, das Papier schlägt in puncto Performance den DAX-Index um Längen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 197,80 Euro

Kursziel: 202,10 / 210,00 Euro

Stop: < 193,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,80 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Adidas AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 197,80 Euro; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

