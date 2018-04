Liebe Trader,

Nach einem Verlaufshoch von 206,85 Euro Ende Januar drehte die Aktie des größten deutschen Versicherungskonzerns Allianz zur Unterseite ab und brach nur wenig später ihren seit Mitte 2016 bestehenden Aufwärtstrend. Dabei setzte der Kursverlauf auf die Jahreshochs aus 2017 um 180,29 Euro zurück, wo sich vergangene Handelswoche eine lebendige Stabilisierungsphase eingestellt hat. Dabei sprechen viele Faktoren für eine mögliche Trendwende zur Oberseite, vorbörslich glänzt das Papier nämlich an erster Stelle der Dax-Gewinnerliste und könnte hierdurch weitere Käufer im regulären Handel anlocken. Die Chancen für eine nachhaltige Erholung stehen bei diesem Chartbild recht günstig, doch einige Hürden sind noch unbedingt zu meistern.

Long-Chance:

Ausgehend von einer kurzfristigen Erholung, hätte die Allianz-Aktie zunächst Platz bis in den Bereich von 189,00 Euro. An dieser Stelle trifft das Wertpapier nämlich bereits auf die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 und sollte zunächst einige kleinere Schwierigkeiten haben, diese sofort zu überwinden. Ein Ausbruch darüber kann dem Wert jedoch weiteres Kurspotenzial an 194,44 Euro verschaffen und macht ein Long-Investment durchaus attraktiv. Die Verlustbegrenzung muss sich aber zwingend noch unterhalb der Marke von 177,90 Euro aufhalten. Geht es hingegen wieder unter die Vorwochentiefs von 176,10 Euro abwärts, kann eine nachhaltige Stabilisierung als gescheitert angesehen werden und dürfte Abgaben auf das Niveau von grob 170,15 Euro nach sich ziehen. Dabei kann es anschließend sogar zu einem Test der 200-Wochendurchschnittslinie bei 157,54 Euro kommen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 182,72 Euro

Kursziel: 194,44 Euro

Stop: < 179,90 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,82 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Allianz AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 182,72 Euro; 08:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

