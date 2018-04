Das Elektroautounternehmen Tesla (WKN:A1CX3T) meldete am Dienstagmorgen seine Auslieferungs- und Produktionszahlen. Dabei stieg die Fahrzeugproduktion um 40 %. Dieser Anstieg wurde durch ein exponentielles Wachstum der Model-3-Produktion begünstigt. Es war "das mit Abstand produktivste Quartal in der Geschichte von Tesla", so das Unternehmen.



Die Meldung ging jedoch über die Angabe der Produktions- und Auslieferungszahlen für das Quartal hinaus. Die Pressemitteilung enthielt auch einige wichtige Details über die aktuelle Produktionsrate des Model 3, über die Erwartungen des Managements an das so wichtige Fahrzeug in den nächsten drei Monaten und über den "starken positiven operativen Cashflow". Hier ist, was die Investoren wissen ...

