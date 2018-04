Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen in ganz Europa nehmen am CEO Forum teil, um mehr über ein schlankes Gesundheitswesen zu erfahren, sich auszutauschen und in Kontakt zu treten

Catalysis gab heute die Schaffung eines neuen Peer-to-Peer-Netzwerks für Führungskräfte im Gesundheitswesen bekannt. Das neue European CEO Forum wurde für Führungskräfte von Krankenhäusern eingerichtet, die an organisatorischer Transformation durch Verschlankung arbeiten. Das European CEO Forum wird organisiert und geleitet von Helen Zak, President of International Strategy and Relations bei Catalysis.

"Wir freuen uns, unsere Präsenz in Europa mit der Einrichtung des CEO Forums auszubauen", sagte Zak, die 2015 ein ähnliches Programm für Führungskräfte im Gesundheitswesen in den USA einführte und leitete. "Verschlankungstransformationen sind harte Arbeit und man benötigt die Unterstützung anderer, die auf dem gleichen Weg sind. Das CEO Forum bietet ein fortlaufendes Programm, in dem Führungskräfte sich bilden, austauschen und miteinander in Kontakt treten können, um über individuelle Bildung hinausgehend voneinander zu lernen."

Zu den Gründungsmitgliedern des European CEO Forum gehören Führungspersönlichkeiten von St. Antonius (Niederlande), CHU UCL Namur (Belgien), Region Hovedstadens Psykiatri (Dänemark), NHS Highland (Schottland), NHS Western Sussex (Vereinigtes Königreich), University Hospital of Helsinki (Finnland), NHS Berkshire Trust (Vereinigtes Königreich), University Hospital of North Norway (Norwegen) und Spital Mannedorf AG (Schweiz).

Die Mitglieder des European CEO Forums treffen sich während des Jahres, um mehr über Werkzeuge, Systeme und Prinzipien zu erfahren, die zu einer erfolgreichen Verschlankungstransformation führen. Sie erhalten Rückmeldungen, betrachten erzielte Fortschritte und erstellen und aktualisieren Pläne für sich selbst, ihre Teams und ihre Organisationen.

"Das European CEO Forum ist das ideale Programm für Führungskräfte, die sich auf die Transformation ihrer Gesundheitsorganisationen konzentrieren", sagte Marianne Griffiths, CEO von NHS Western Sussex Hospitals, Vereinigtes Königreich. "Bewährte Praktiken auszutauschen und zu erfahren, wie man den Prozess der Verschlankungstransformation vorantreibt, ist für unseren Erfolg enorm wertvoll. Ich freue mich, Teil eines so hilfreichen Forums zu sein."

Einige der Arbeiten und bereits erzielte Ergebnisse von Mitgliedern des CEO Forums werden auf dem 4. Lean Healthcare Transformation Summit Europe vom 9. bis 10. Okt. in Amsterdam präsentiert. Um sich anzumelden oder mehr über den Summit zu erfahren, besuchen Sie https://createvalue.org/events-around-the-world/summit-eu/

Catalysis inspiriert führende Akteure des Gesundheitswesens und treibt den Wandel voran. Catalysis konzentriert sich auf das Erfahrungslernen und hilft führenden Akteuren des Gesundheitswesens in den USA und Europa dabei transformativen Wandel, der am Patienten ausgerichtet ist, Bezahlung und Anreize, die auf Nutzen und Ergebnissen basieren, sowie Leistungstransparenz (Qualität und Kosten) zu schaffen. Catalysis ist eine 2008 gegründete gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, dazu beizutragen, eine höhere Wertschöpfung in der Gesundheitsbranche herbeizuführen. Erfahren Sie mehr unter: createvalue.org und folgen Sie uns auf Twitter @hcvalue.

