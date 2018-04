Im "Coca-Cola-Report" stellt Foodwatch den US-Konzern an den Zucker-Pranger. Der kontert, man investiere in Alternativen. Doch die Zahlen zeigen, wie stark Coca-Cola noch immer vom Verlangen nach Zucker profitiert.

Die Deutschen lieben Süßes. Dass Zucker vor allem ungesund ist, wissen sie. Trotzdem verzichten die meisten nur ungern darauf. Zuckerhaltiges Essen und Trinken ist für viele elementar. Und davon leben Konzerne wie Storck, Haribo oder auch Coca-Cola.Wie sehr Zucker das Geschäft beflügelt, zeigt der Foodwatch-Report über den US-Getränkekonzern sehr beispielhaft. Von nichts profitiert der Branchenprimus so sehr wie von der Liebe der Menschen zu Zuckerhaltigem.

Allein 2016 wurden in der Bundesrepublik laut der Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreier Getränke (wafg) mehr als zehn Milliarden Liter Erfrischungsgetränke, sprich Limonaden, Fruchtsaftgetränke, Wasser mit Aromen und Schorlen, produziert. Coca-Cola als Marktführer im Erfrischungsgetränke-Segment macht einen großen Teil davon aus. Laut einer Statistik des Marktforschungsinstituts Dr. Kelch Getränke-Info im Auftrag der Lebensmittelzeitung aus dem Juli 2017 kam der US-Konzern mit mehr als 3,8 Milliarden Litern 2016 in Deutschland auf einen Marktanteil von 36 Prozent - damit verkaufte Coca-Cola so viele Erfrischungsgetränke wie der Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte zusammen (siehe Grafik).

Weltweit wird Coca-Colas Marktanteil bei den Erfrischungsgetränken vom Marktforschungsinstitut Trefis auf rund 24 Prozent geschätzt.

Und wie wichtig besonders der Zuckergetränke-Markt für Coca-Cola ist, zeigt sich in den unternehmenseigenen Zahlen. Die "Erfrischungsgetränke mit Zucker" entsprechen laut Coca-Cola fast 65 Prozent des Absatzvolumens. Zero- und Light-Produkte kommen lediglich auf 18,9 Prozent und Coca-Colas Wassermarken Appolinaris und Vio machen gerade einmal 10,6 Prozent des Volumens aus. Damit sind die Zuckerbomben auch die großen Umsatztreiber in Deutschland. "Es ist kein Zufall, dass Unternehmen wie Coca-Cola vorrangig ‚Erfrischungsgetränke' verkaufen. Im Vergleich zu gesunden Getränken wie Mineralwasser sind diese weitaus profitabler", schlussfolgert Foodwatch in seinem Report.

Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...