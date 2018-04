Hannover - Die Inflation in der Euro-Zone zog im März wieder an, so die Analysten der Nord LB.Mit 1,4% habe sie deutlich über dem Februar-Wert von 1,1% gelegen und bewege sich damit wieder stärker auf das EZB-Ziel von 2% zu. Wie das europäische Statistikamt Eurostat mitgeteilt habe, sei vor allem die gute konjunkturelle Lage ausschlaggebend für den Anstieg gewesen. Die Kernrate sei mit 1,0% hingegen überraschend unverändert geblieben.

