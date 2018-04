Noch im Januar markierte das Papier des zweitgrößten deutschen Bankinstitutes Commerzbank ein Verlaufshoch von 13, 82 Euro, kippte jedoch nur wenig später zur Unterseite ab und durchbrach infolge dessen den bis dato intakten Aufwärtstrend seit Juli 2016. Nach einem Rücksetzer auf die runde Marke von 10,00 Euro und die dort ansässige Horizontalunterstützung basteln Händler in diesem Bereich offenbar an einer Stabilisierung, die sich in einem deutlichen Kursaufschlag zeigt.

Bisheriger DAX-Spitzenreiter

Das bisherige Chartbild sieht nach dem Test der Marke von 10,00 Euro recht vielversprechend aus, allerdings liegt streng genommen noch kein tragfähiger Boden vor. Nach dem kürzlich vollzogenen Trendbruch kommt es aber häufig zu einer Pullbackphase, der kurzfristig für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden kann und aus Sicht von wenigen Tagen eine ansehnliche Rendite einbringen kann. Trotzdem sollten die noch höheren Risiken bei einem ...

