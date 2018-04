Neuenburg - Die Zahl der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer belief sich Ende 2017 auf 751'800 Personen. Sie leben in beinahe 200 Ländern rund um den Globus, hauptsächlich jedoch in Europa. Mit gut einem Viertel aller Personen stellt Frankreich die grösste Schweizer Gemeinschaft. Im Ausland leben mehr Schweizerinnen als Schweizer. Der Frauenanteil beträgt 54,5 Prozent. Dies geht aus der vom Bundesamt für Statistik (BFS) erstellten Auslandschweizerstatistik hervor.

Die Auslandschweizergemeinde würde einwohnermässig hinter Zürich, Bern und der Waadt den viertgrössten Kanton bilden. Unter Berücksichtigung der gut 6,3 Millionen in unserem Land wohnhaften Schweizerinnen und Schweizer leben gegenwärtig somit rund 11 Prozent aller Personen mit einem Schweizer Pass im Ausland. Fast drei Viertel von ihnen (74,6%) besitzen neben der schweizerischen eine oder mehrere weitere Staatsangehörigkeiten.

Grösste Schweizer Gemeinschaft lebt in Frankreich

Frankreich wies Ende 2017 mit 19' 300 Personen die weltweit mit Abstand grösste Schweizer Gemeinschaft auf. 26,1% aller Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer lebten in unserem westlichen Nachbarland oder in einem seiner Überseegebiete. In Europa folgen Deutschland mit 88 600, Italien mit 49 600, das Vereinigte Königreich mit 35 ...

