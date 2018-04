Die vorläufigen Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futuresmärkten am Mittwoch um 1,3K Kontrakte gegenüber dem Dienstag Ergebnis von 493.677 Kontrakten gefallen ist. Das Volumen folgte diesem Trend und brach um mehr als 42K Kontrakte ein. EUR/USD Fokus liegt nun auf der 1,2165/55 Die Doji Candle am Mittwoch signalisiert die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...