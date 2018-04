Der italienische Staat zieht einen umfangreichen Kauf von Telecom-Italia-Aktien in Betracht. Der Konzern verliert seit 2015 stetig an Börsenwert.

Die italienische staatliche Kreditanstalt CDP will Insidern zufolge einen Anteil von bis zu fünf Prozent an der Telecom Italia übernehmen. Mit dem Schritt wolle Italien seinen Einfluss auf das Telekommunikationsunternehmen sichern, sagten drei mit der Sache vertraute Personen am Donnerstag Reuters. Der staatliche Kreditgeber wolle die Aktien kaufen, um an der nächsten Hauptversammlung der Telecom Italia ...

