Klares Design, intuitive Bedienung und optimierte

Produktdarstellung: Die Debrunner Acifer AG hat mit der neuen

bws®mobile App den Beschaffungsprozess für Bau, Industrie und Gewerbe

weiter verbessert - für den täglich aktuellen und ortsunabhängigen

Zugriff auf das umfassende Sortiment.



Mobilität hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung

gewonnen. Die Produkt-Recherche und -beschaffung findet längst nicht

mehr nur im Büro statt - das gilt auch für die Baubranche, Industrie

oder das Gewerbe. Deshalb hat sich die Debrunner Acifer AG bei der

Weiterentwicklung der bws®mobile App an den Bedürfnissen der

Bauprofis orientiert, die täglich und ortsunabhängig auf diverse

Dienstleistungen und das 160'000 Artikel umfassende Sortiment von

Debrunner Acifer zugreifen möchten.



Dank des klaren Designs und der intuitiven Bedienung finden sich

die Kunden in der neuen bws®mobile App auf Anhieb zurecht. Wichtige

und oft genutzte E-Shop-Funktionen wie das zentrale Suchfeld sind ab

sofort in der App verfügbar. Neu können die Kunden auch auf

Favoritenkataloge und erweiterte Produktdetailinformationen

zugreifen.



Die bws®mobile App ist ab sofort im Apple App Store und im Google

Play Store verfügbar. Bestehende Kunden von Debrunner Acifer können

sich mit dem aktuellen bws®shop+-Login anmelden - Neukunden erhalten

umgehend einen Zugang und eine kompetente Beratung.



Die wichtigsten Funktionen der bws®mobile App im Überblick



- 160 000 Produkte schnell und komfortabel finden mit dem

zentralen Suchfeld

- erweiterte Produktdetailinformationen

- Echtzeit-Synchronisation mit dem Webshop

- Multi-Warenkörbe

- Bauwetter mit orts- und tagesaktuellen Temperatur-,

Niederschlags- und Windwerten

- Integrierter Scanner oder mit externem Bluetooth Scanner CS 3070

für die Lagerbewirtschaftung (nicht für die Lagerverwaltung)

- Zugriff auf Favoritenkataloge

- Informationen zum nächstgelegenen Debrunner Acifer Standort



Weitere Informationen unter www.d-a.ch



Debrunner Acifer



Die Debrunner Acifer AG wurde vor über 260 Jahren gegründet und

gehört heute zu den traditionsreichsten Unternehmen der Schweiz.

Debrunner Acifer ist ein kompetenter B-2- B Handelspartner für

Bewehrungen und Bewehrungstechnik, Stahl und Metalle,

Wasserversorgung und Tiefbau, Haustechnik, Spenglerei- und

Dachbedarf, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und

Arbeitsschutz. Das Unternehmen besteht aus über 26 Standorten in der

ganzen Schweiz und bildet rund 150 Lehrlinge aus.



Die schweizweit tätige Firmengruppe verfügt zusätzlich zu

zahlreichen regionalen Lager und Verkaufsstandorten auch über

umfangreiche Anarbeitungskapazitäten und ein breites Sortiment - über

160'000 Artikel. Diese Produkte lassen sich mittels Facettenfilter

einfach und schnell auch im E-Shop von Debrunner Acifer bestellen -

bei Bedarf auch von Tablets und Smartphones aus. Die Debrunner Koenig

E-Business Plattform wurde an der «Best of Swiss Web Award Night

2014» in der Kategorie Business mit Bronze ausgezeichnet. Beim Swiss

E-Commerce-Award 2016 erreichte der Debrunner Acifer Onlineshop eine

Platzierung in den Top 5.



Bei Profi-Handwerkern und KMUs sind die eigenen Handwerkerzentren

sehr beliebt. Debrunner Acifer führt an 22 Standorten in der Schweiz

ein breites Lagersortiment mit Werkzeugen und Maschinen,

Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Haustechnik,

Spenglerhalbfabrikaten, Wasserversorgung und Tiefbauprodukten.

Weitere Informationen: www.d-a.ch.



