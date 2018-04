Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Scout24 von 40,50 auf 43,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch nach einer bislang starken Kursentwicklung in diesem Jahr bleibe die Aktie des Betreibers von Online-Portalen attraktiv, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Leistungskennziffern von Immobilienscout24 verbesserten sich kontinuierlich, das Wachstum beschleunige sich, Marktpositionen würden erfolgreich verteidigt und die Margen stiegen./ajx/bek Datum der Analyse: 05.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0024 2018-04-05/10:48

ISIN: DE000A12DM80