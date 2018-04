Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die jüngsten Unfälle von selbstfahrenden Autos in den USA sind für Daimler kein Grund, an der Technologie zu zweifeln. "Wir wollen die Sicherheit auf den Straßen weiter verbessern. Genau deshalb treiben wir das autonome Fahren voran", sagte Vorstandschef Dieter Zetsche auf der Hauptversammlung des Konzerns in Berlin.

Selbstfahrende Autos werden seiner Überzeugung nach in Zukunft die Zahl der Unfälle deutlich reduzieren. Daimler tue alles dafür, um autonome Autos durch mehrere Überwachungssysteme sicher zu machen. Anfang des nächsten Jahrzehnts wollen die Schwaben die ersten Taxis auf die Straße bringen, die allein fahren können.

In den USA waren bei Unfällen mit selbstfahrenden Autos von Uber und Tesla zwei Menschen ums Leben gekommen.

