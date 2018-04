...erneut die bekannten Verteidigungslinien halten. Der DAX immerhin bei einem Umsatz von 4,37 Mrd. €. Die amerikanischen Indizes zeigen weiterhin eine deutlich überverkaufte Marktlage, dem DAX fehlt dazu noch etwas Zeit. Das geht in Ordnung.



Im Zollkrieg USA/China sind wir von der Kraftmeierei der jeweiligen Politiker nicht beeindruckt. Die Polemik überlassen wir den Medien.



Kern bleibt der Rückbau aller Technikwerte, die zunächst vor einer technischen Reaktion stehen. Wenn wir dies richtig zuordnen, löste sich bis gestern rd. 1 Bio. $ Überbewertung in der Luft auf. Das hat der amerikanische Markt gut verkraftet. Eine weiter Billion fehlt noch, doch auch diese wird verarbeitet werden. Die wichtigste Erkenntnis lautet:



In keinem Fall geht es um Verschlechterungen von Ergebnissen oder Erwartungen der laufenden Geschäfte, sondern um die Überwindung der Überbewertung als Preisblase. Darin liegt der Unterschied zu einer möglichen echten fundamentalen Krise oder Negativbeurteilung.



