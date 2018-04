Zürich (awp) - Mit einer kräftigen Erholung folgt der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag den Vorgaben von Wall Street und Asien. Der Leitindex SMI hat sein Plus vom Handelsstart in den ersten Minuten noch weiter ausgebaut und dieses Niveau dann erst einmal gehalten. Anleger reagieren erleichtert auf Anzeichen, dass US-Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...