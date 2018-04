Auf ihrem Weg zur Zinswende lauern für die EZB noch einige Stolpersteine. Die Euro-Hüter müssen vor allem aufpassen, dass die an Jahre des billigen Geldes gewöhnten Finanzmärkte nicht in Turbulenzen geraten. Denn dies könnte den konjunkturellen Aufschwung in Europa abwürgen. Der Kommunikation kommt deswegen in den nächsten Monaten eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...