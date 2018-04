Nordex Group steigert Auftragseingang im ersten Quartal 2018 auf rund 1 Gigawatt DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge Nordex Group steigert Auftragseingang im ersten Quartal 2018 auf rund 1 Gigawatt 05.04.2018 / 11:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Nordex Group steigert Auftragseingang im ersten Quartal 2018 auf rund 1 Gigawatt Hamburg, 5. April 2018. Die Nordex Group hat ihr erstes Quartal 2018 mit einem erhöhten Auftragseingang abgeschlossen: Das Volumen der fest vereinbarten Neuaufträge stieg in den ersten drei Monaten des Jahres auf 1.007,5 Megawatt (Q1/2017: 368,0 MW). Dabei hat sich die Nachfrage in Europa auf rund 505 Megawatt erholt (Q1/2017: 83 MW). Das Neugeschäft war durch zahlreiche Lieferaufträge von Stammkunden geprägt. Die stärksten Einzelmärkte in Europa waren die Türkei, Frankreich und Schweden. Das Auftragseingangsvolumen aus Amerika lag bei rund 502,5 MW (Q1/2017: 285 MW). Dabei konzentrierte sich das Neugeschäft auf Großaufträge aus Mexiko, den USA und Chile. "Das Interesse unserer Kunden - insbesondere vieler langjähriger Großkunden - ist unverändert hoch. Daran zeigt sich, dass wir unseren Kunden attraktive Lösungen bieten", so Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex SE. Die beiden am häufigsten verkauften Produkte waren die AW 132/3300 und die N131/3900. Beide Turbinen gehören zu den neuesten und effizientesten Varianten der bereits erfolgreich erprobten Baureihen der Nordex Group. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp 3,1 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen: Nordex SE Ralf Peters Telefon: 049 (0)40 / 300 30 - 1522 rpeters@nordex-online.com 05.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Telefon: +49 381 6663 3300 Fax: +49 381 6663 3339 E-Mail: info@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 671645 05.04.2018

