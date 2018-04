In der Eurozone hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene nicht verändert. Im Februar seien die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Brüssel mit. Analysten hatten einen Anstieg um 1,5 Prozent erwartet. Im Januar hatte die Rate ebenfalls bei 1,6 Prozent gelegen, nachdem sie im Dezember noch 2,2 Prozent betragen hatte.

Im Monatsvergleich stiegen die Preise, die Produzenten für ihre Waren erhalten, um 0,1 Prozent. In dieser Abgrenzung hatten Analysten eine Stagnation erwartet.

Am deutlichsten erhöhten sich im Februar die Preise für Vorleistungsgüter. Zum Vorjahresmonat stiegen sie um 2,4 Prozent. Energie verteuerte sich um 2,0 Prozent und damit deutlich stärker als im Vormonat./jkr/jsl/fba

