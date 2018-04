Prag (ots/PRNewswire) -



Auf der Engage-Konferenz 2018 von Socialbakers in Prag werden digitale Vordenker von National Geographic, Converse, CNN und anderen globalen Marken den Einfluss der Konversation auf soziale Medien diskutieren



Fachleute im Bereich Digitalmarketing können sich ab sofort für das in Prag stattfindende preisgekrönte Gipfeltreffen von Socialbakers, der führenden Social-Media-Marketingplattform, anmelden. Die vierte jährliche Socialbakers Engage Prag bringt Marketingfachleute, CEOs, CMOs und Visionäre der bekanntesten Marken der Welt zusammen. Die Veranstaltung findet vom 16. bis 18. Mai 2018 im Forum Karlin in Prag statt.



Die Teilnehmer können auf der Socialbakers Engage Prag über 25 interaktive, von Experten für digitales Marketing durchgeführte Workshops besuchen und haben außer dem Konferenzprogramm unbegrenzte Möglichkeiten zum Networking mit Kollegen. Auf der Veranstaltung, die von über 800 Experten für digitales Marketing aus der ganzen Welt besucht wird, werden rund 50 inspirierende Referenten aus den verschiedensten Branchen ihr Know-how zum Thema Social Media vorstellen. Die Vorträge der Keynote-Speaker werden Aufschluss über die Best Practices für die Nutzung von Social Media geben: wie Sie aussagekräftige Storys erstellen, Follower anziehen und die gewünschten Zielgruppen erreichen, und wie Sie damit positive Auswirkungen auf Ihr Geschäft erzielen können. Socialbakers wird außerdem voraussichtlich spannende neue Produkte vorstellen, die Marketingprofis dabei helfen können, treffsichere Rollen innerhalb ihrer Zielgruppen zu identifizieren und die Kontaktaufnahme mit ihnen zu verbessern, sowie Influencer basierend auf ihrem Einfluss auf ihre Communitys auszuwählen.



"Socialbakers Engage Prag hat sich zum führenden digitalen Marketing-Gipfel der Branche entwickelt. Wir freuen uns über das diesjährige Programm mit einigen der besten Fachleute der Welt für digitales Marketing von Organisationen wie Converse, CNN und National Geographic, sowie dem YouTube-Mitarbeiter Julius Dein, der Tipps zur Erstellung viraler Inhalte geben wird", so Yuval Ben-Itzhak, CEO von Socialbakers. "Die Veranstaltungen von Socialbakers Engage bieten eine großartige Gelegenheit, sich über Branchentrends zu informieren, von Experten zu erfahren, wie man die Wirkung von Social Media steigern kann und um sich von den kreativsten Köpfen der Branche inspirieren zu lassen."



Weitere Visionäre zum Thema Digitales Marketing, die auf der Socialbakers Engage Prag sprechen werden, sind unter anderem Andrés Kiger von Converse, Francois-Xavier Pierrel von Renault, Brian Solis von der Altimeter Group, Dan Markham von What's Inside, Tim Wilford von Canon und viele mehr.



Informationen zu Socialbakers



Socialbakers ist der zuverlässige Social-Media-Managementpartner für Tausende von Unternehmensmarken sowie kleine und mittlere Betriebe. Durch den nutzbringenden Einsatz des größten Social-Media-Datensets der Branche hilft die Social-Media-Marketingplattform von Socialbakers kleinen und großen Marken dabei sicherzustellen, dass ihrer Investitionen in soziale Medien messbare Geschäftsergebnisse liefern. Mit mehr als 2.500 Kunden in 100 Ländern ist Socialbakers die führende Social-Media-Managementplattform und sie verfolgt 10 Millionen Social-Media-Profile auf allen großen Social-Media-Plattformen wie etwa Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Google+ und VK.com. Laut des Berichts der Financial Times 2017 war Socialbakers eines der 1.000 am schnellsten wachsenden europäischen Unternehmen und schaffte es 2018 in die Liste der 5.000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website http://www.socialbakers.com.



