Der Handelskonflikt zwischen den USA und China bestimmt weiter das Geschehen an der Börse. Nun scheinen die gestern noch diskutierten Maßnahmen doch nicht so schnell in Kraft zu treten. Darauf reagieren Aktien mit einer positiven Tendenz. Zu den stärksten Gewinnern gehören Commerzbank, Deutsche Bank und ThyssenKrupp. Holger Scholze mit dem aktuellen TV-Marktbericht.