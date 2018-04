Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Hardy Krüger jun., 49, bestätigt in der aktuellen GALA (Heft 15/2018, EVT 05.04.2018) die Gerüchte, er habe seine PR-Agentin Alice Rößler, 40, geheiratet.



GALA zeigt diese Woche exklusiv die schönsten Fotos des Patchwork-Fests. Für den vierfachen Vater ist es die dritte Ehe, für die dreifache Mutter die vierte. Gefeiert wurde am Sonntag vor Ostern im österreichischen Seefeld, gemeinsam mit Eltern, Kindern und Ex-Partnern. Der Bräutigam sagte am Ende des Tages zu GALA: "Das ging mir unter die Haut, als Alice auf mich zukam und ich rechts und links unsere Familien gesehen habe. Der Wahnsinn war das, ich bin der glücklichste Mensch der Welt."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de