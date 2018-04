Facebook hat angesichts der Dimension des Datenskandals sein Vertrauen verspielt, beklagt Justizminister Barley. Die EU müsse nun handeln.

Angesichts der Ausweitung des Datenskandals bei Facebook hat Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) harte Konsequenzen gefordert. "Es ist an der Zeit für eine deutliche Reaktion der europäischen Staaten", sagte Barley.

Für Soziale Netzwerke brauche es klare Regeln. "Wir werden überprüfen, ob die Möglichkeiten der neuen europäischen Datenschutzverordnung ausreichen", kündigte die SPD-Politikerin an. "Wir müssen klare Anforderungen an die Betreiber Sozialer Netzwerke auf europäischer Ebene gesetzlich festschreiben." Facebook müsse gegenüber Behörden in der EU auch die Funktionsweise seiner Algorithmen offenlegen.

Das Online-Netzwerk hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass Daten von bis zu 87 Millionen Menschen auf unrechtmäßige Weise an die Firma ...

