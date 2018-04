Rein in den Kahn: Im Spreewald-Dorf Lehde wird die Post wieder auf dem Wasserweg zugestellt. Postbotin Andrea Bunar verteilte am Donnerstag die ersten Briefe und Päckchen. 65 Haushalte steuert die 47-Jährige mit ihrem Post-Kahn in der Sommersaison an, die keine direkte Verbindung zu Straßen in dem Lübbenauer Ortsteil haben. Im Winter legt die Postbotin die Strecke zu Fuß zurück und überquert kleine Brücken, die die Inseln mit den Wohnhäusern verbinden.

Die außergewöhnliche Art der Postzustellung hat eine lange Tradition im brandenburgischen Dorf Lehde. Es gibt sie seit mehr als 120 Jahren, wie die Deutsche Post mitteilte. Bunars tägliche Post-Kahn-Strecke ist rund acht Kilometer lang. Mit einer Schubstange - Rudel genannt - bewegt sich Bunar über die vielen kleinen Spreewald-Fließe. Die Kleinstadt Lübbenau ist einer der großen Touristenanlaufpunkte im Spreewald./rin/DP/das

ISIN DE0005552004

AXC0098 2018-04-05/11:30