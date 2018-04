Zürich - Doch bei aller Erleichterung über die Entspannungszeichen, sind sich viele Marktakteure einig, dass das Thema Handelsbeziehungen auch in den kommenden Wochen weiterhin eine Quelle für mögliche Turbulenzen sein könnte. Entsprechend sollten sich Investoren auf eine erhöhte Volatilität einstellen. Wie es in einigen Morgenkommentaren heisst, könnte der scharfe Ton Trumps bei den Zollankündigungen durchaus Teil einer Verhandlungsstrategie sein. Es würde ins bekannte Bild passen. Denn Trump versucht immer wieder durch offensive Rhetorik seine vermeintlichen Gegner in Zugzwang zu bringen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 09.30 Uhr um 1,44% höher bei 8'676,76 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 1,56% auf 1'422,32 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,36% auf 10'125,87 Punkte. Alle der 30 wichtigsten Titel notieren im Plus.

Investoren greifen im frühen Handel vor allem bei ...

