Der Windenergie-Anlagenbauer Nordex hat am Donnerstag erste Eckdaten zum Jahresauftaktquartal vorgelegt. "Das Volumen der fest vereinbarten Neuaufträge stieg in den ersten drei Monaten des Jahres auf 1.007,5 Megawatt (Q1/2017: 368,0 MW)', so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...