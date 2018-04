Die Aktie der Siemens-Medizintechniktochter Healthineers ist gut an der Börse gestartet und konnte von 29,10 Euro bis auf aktuell 35,00 Euro steigen. Die DZ Bank hat Siemens Healthineers mit "Halten" und einem fairen Wert von 34 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Medizintechnik-Tochter des Siemens-Konzerns zeichne sich durch eine starke Marktposition in allen relevanten Endmärkten...

