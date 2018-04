Das Wirtschaftsministerium arbeitet derzeit an einem neuen Strommarktgesetz. Damit soll künftig in Luxemburg die Nutzung von Stecker-Solar-Geräten problemlos möglich sein. Der Photovoltaik-Eigenverbrauch soll nach dem Entwurf von der Stromsteuer befreit werden.Das luxemburgische Wirtschaftsministerium überarbeitet derzeit seine aus dem Jahr 2007 stammende Strommarkt-Verordnung. In diesem Zuge soll die Nutzung von Mini-Photovoltaik-Anlagen in dem Land künftig erlaubt werden, wie aus einem Antwort des Ministers Étienne Schneider auf eine Anfrage mehrerer Abgeordneter hervorgeht, die pv magazine ...

