Einen entsprechenden Vertrag haben Bitzer Italia und Alfa Laval SpA am 3. April in Mailand unterzeichnet. "Ich freue mich sehr, dass wir den Bereich Rohrbündelwärmetauscher von Alfa Laval nun in der Bitzer-Familie begrüßen dürfen", sagt Gianni Parlanti, Chief Sales and Marketing Officer. Die übernommenen Produkte sind für Klima- und Kälteanwendungen ausgelegt. "Mit dieser Übernahme erweitern wir unser Produktportfolio, denn die in Alonte gefertigte Verdampfertechnologie ...

