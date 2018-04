Berlin (ots) -



Wir setzen dem Lustigen Taschenbuch die Krone auf und präsentieren den vierten Band der besonderen Comicreihe LTB Royal. Während im Palast des Vereinigten Königreichs fleißig Ringe getauscht und Windeln gewechselt werden, hat Donald anderswo ebenso alle Hände voll zu tun mit royalen Verpflichtungen. Ob als Zeichner bei Hofe, fahrender Ritter, Verteidiger wehrloser Königreiche oder Retter entführter Königinnen, unser Tollpatsch handelt immer nach bestem Wissen und Gewissen. Meistens gelingt das überraschend gut ... Und auch die Chroniken des Reiches der zwei Seen haben Neues zu verkünden. König Mickael hadert zwar immer noch mit seinem Job als König, doch ausgerechnet ein ganz besonderer Gast, der gefühlsmäßig nicht ganz ausgeglichen zu sein scheint, zeigt ihm die schönen Seiten seines Lebens auf. Manchmal braucht es einfach nur einen anderen Blickwinkel! Am besten legen wir deshalb gleich mal los! Königlich-köstlicher Lesespaß ist garantiert und das erfährt man direkt im ersten Kapitel. Das royale Brautpaar bekommt hier ihr schönstes Hochzeitsgeschenk: Natürlich ein Lustiges Taschenbuch!



Walt Disney Lustiges Taschenbuch LTB "Royal" erscheint ab dem 12.04.2018 im Handel, bei Egmont Ehapa (EUR 7,99 ) und im Egmont Shop: https://www.egmont-shop.de/ltb-royal



Inhalt LTB Royal 4: Das schönste Hochzeitsgeschenk Ein fahrender Ritter Das Porträt des Dogen Donald im Reich der Grieks Donald bei Königin Omaha Herzog Hagoberts Schuld



DIE CHRONIKEN DES REICHES DER ZWEI SEEN Der Fluch 1. Kapitel Der grausame König 2. Kapitel Zwei neue Welten 3. Kapitel Diamanten und Blei 4. Kapitel Das Reich der Zwerge



