Hannover - Der Credit Markt hat sich in den Tagen vor und nach Ostern in einem Wechselspiel aus Risk-on/Risk-off auf und ab bewegt, so Michaela Hessmert und Melanie Kiene, CIIA von der Nord LB.Es sei unter anderem der Trend zu protektionistischen Maßnahmen, der die Marktteilnehmer verunsichere. Währenddessen habe sich der Gouverneur der österreichischen Nationalbank zum EZB-Ankaufprogramm geäußert. Nowotny erwarte bereits zum Sommer eine Entscheidung über die Drosselung der Anleiheankäufe. Litauens Notenbankchef rechne bis Mitte 2019 mit der ersten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank. Ähnlich habe sich bereits Bundesbank Präsident Weidmann kurz zuvor geäußert.

Den vollständigen Artikel lesen ...