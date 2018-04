So schnell kann's gehen. Ein Analyst ist zuversichtlicher für Nordex und ein Großaktionär stockt seinen Anteil auf - schon steht die Nordex-Aktie wieder über 8 Euro. Am Donnerstag-Vormittag wurden zudem gute Quartalszahlen veröffentlicht. In den kommenden Wochen sollte nun eine Chartmarke im Blick gehalten werden.

