Wallisellen - Teilen statt besitzen: Die Sharing Economy ist weltweit auf dem Vormarsch - auch in der Schweiz setzt sich dieser Trend immer stärker durch. In Kooperation mit dem Zuger Startup "Airhosted" lanciert die Allianz Suisse als erste Schweizer Versicherungsgesellschaft eine Homesharing-Versicherung.

Ob Velos, Autos oder Wohnungen: In der Sharing Economy kann alles, was nicht dauerhaft genutzt wird, vermietet werden. Über eine Onlineplattform wird schnell und einfach der Kontakt zwischen Anbieter und Nachfrager hergestellt. Das Wachstumspotenzial der Sharing Economy ist gross - auch in der Schweiz. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte nehmen bereits mehr als 50 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer an der Sharing Economy teil. Carsharing und Homesharing gehören dabei zu den am schnellsten wachsenden Bereichen.

Umfassender Versicherungsschutz für Vermieter

Wer seine private Wohnung über Plattformen wie AirBnB an fremde Gäste vermietet, kann unter Umständen böse Überraschungen erleben. Denn manchmal kann es nach der Vermietung zu ungewollten Schäden kommen wie beispielsweise ein zerkratztes ...

