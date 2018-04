Die DZ Bank hat Siemens Healthineers mit "Halten" und einem fairen Wert von 34 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Medizintechnik-Tochter des Siemens-Konzerns zeichne sich durch eine starke Marktposition in allen relevanten Endmärkten aus, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank des attraktiven Produktportfolios dürfte das Unternehmen seine hohen Marktanteile halten oder gar leicht ausbauen. Zudem bestehe in puncto Profitabilität in den kommenden Jahren noch Luft nach oben./edh/ajx Datum der Analyse: 05.04.2018

