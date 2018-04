Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Hypoport 5.13% InvestAG (ITK00): Scheint heute anzuspringen. Die Position ist wieder über 400% im Plus. (05.04. 08:29) >> mehr comments zu Hypoport: www.boerse-social.com/launch/aktie/hypoport Amazon 3.96% finelabels (FLB1899): Meinen diesjährigen Highflyer im "fine-labels-berlin" Depot Amazon hatte ich nach Bekanntwerden des Facebook Datenskandals zu einem Kurs von € 1.239 mit einem Gewinn von 49 Prozent verkauft. Nunmehr habe ich in zwei Schritten wieder...

