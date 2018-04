PNE WIND AG veröffentlicht Wertpapierprospekt für Anleiheemission DGAP-Ad-hoc: PNE WIND AG / Schlagwort(e): Anleihe PNE WIND AG veröffentlicht Wertpapierprospekt für Anleiheemission 05.04.2018 / 12:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad hoc-Mitteilung der PNE WIND AG nach Art. 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) (ISIN: DE000A0JBPG2) PNE WIND AG veröffentlicht Wertpapierprospekt für Anleiheemission Cuxhaven, 05. 04. 2018 - Der Vorstand der PNE WIND AG hat heute mit entsprechender Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, im zweiten Quartal 2018 eine Unternehmensanleihe in Höhe von voraussichtlich 50 Mio. EUR zu emittieren (ISIN DE000A2LQ3M9). Der für die Durchführung des entsprechenden Angebots erforderliche Wertpapierprospekt wurde am heutigen Tag von der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - "CSSF") gebilligt. Die Emission wird begleitet von der IKB Deutsche Industriebank AG und M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA . Es ist vorgesehen, die Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen. Die Unternehmensanleihe, die in Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000,00 EUR eingeteilt ist, hat eine Laufzeit vom 2. Mai 2018 bis zum 2. Mai 2023. Der Zinssatz liegt innerhalb der Zinsspanne von 4,00% bis 4,75% und wird voraussichtlich am 25. April 2018 endgültig festgelegt. Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen werden in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten und können während eines Angebotszeitraums vom 24. April 2018 bis zum 25. April 2018 über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG und M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA zeichnen. Zudem erfolgt ein Umtauschangebot und ein Mehrerwerbsangebot an die Inhaber der bis zum 1. Juni 2018 laufenden Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1R0741). Das Umtauschangebot beginnt am 6. April 2018 und endet am 20. April 2018. Weitere Einzelheiten sind dem Wertpapierprospekt zu entnehmen. Ziel dieser Maßnahme ist insbesondere die teilweise Finanzierung des Aufbaus eines neuen europäischen Portfolios mit Windparks, die Finanzierung von Investitionen zur Erweiterung der Wertschöpfungskette sowie allgemein organischen und anorganischen Wachstums der PNE WIND AG. Zugleich soll die Anleihe teilweise - insbesondere im Wege des Umtauschangebots - der Finanzierung der Rückzahlung der am 1. Juni 2018 fälligen Schuldverschreibung 2013/2018 dienen. Kontakte für Rückfragen PNE WIND AG PNE WIND AG Rainer Heinsohn Christopher Rodler Unternehmenskommunikation Investor Relations Tel: +49(0) 47 21 - 718 - 453 Tel: +49(0) 40 - 87933 - 114 rainer.heinsohn(at)pnewind.com christopher.rodler(at)pnewind.com 05.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE WIND AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Telefon: 04721 / 718 - 06 Fax: 04721 / 718 - 200 E-Mail: info@pnewind.com Internet: http://www.pnewind.com ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A1R0741, , DE000A12UMG0, WKN: A0JBPG, A1R074, , A12UMG, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 671675 05.04.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0JBPG2 DE000A1R0741 DE000A12UMG0

AXC0110 2018-04-05/12:04