Nach dem Motto "Grüner wird's nicht" eröffnet toom am Samstag, den 14. April, pünktlich zum Frühlingsanfang seinen ersten PopUp Store "StadtGrün by toom". Inmitten der Kölner Innenstadt greift toom auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern das Trendthema "Urban Gardening" auf und bietet ein vielseitiges Angebot: vom Bio-Sortiment über Pflanzen, Kakteen und Anzuchtmaterial finden alle Hobby-Gärtner das Passende für ihre grüne Wohlfühloase. Darüber hinaus werden regelmäßig inspirierende Workshops zu verschiedenen Pflanz- und Do-it-yourself-Themen angeboten - unter anderem mit der Bloggerin das "Garten Fräulein" und dem TV-Gärtner René Wadas, bekannt als der "Pflanzenarzt".



Das neue temporäre Store-Konzept dient zur Image-Bildung und rückt die toom Eigenmarke, allen voran das Bio-Nutzgarten-Sortiment, in den Fokus. Mit dem Store-Angebot richtet sich toom vor allem an junge, urbane Menschen und bietet ihnen jede Menge Inspirationen, wie sie ihren eigenen Stadtbalkon oder Kleingarten noch schöner gestalten können. Ob beim Anbau von Tomaten, Kräutern oder Salat auf dem eigenen Balkon - Pflanzenliebhaber können sich sicher sein, dass die Produkte des toom Bio-Sortiments aus ökologisch kontrolliertem Anbau stammen.



Alle Interessierten und Selbermacher mit grünem Daumen finden den PopUp Store für die kommenden drei Monate in der Breite Straße 161 in 50667 Köln. Mehr Informationen zu toom sowie Bild- und Filmmaterial finden Sie unter www.toom.de.



Über toom:



Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.100 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von über 2,6 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte die 1927 gegründete genossenschaftliche REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von über 54 Milliarden Euro und ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 19 europäischen Ländern präsent. +++ toom belegte bei der Wahl zum "Händler des Jahres 2017- 2018" wiederholt den ersten Platz in der Kategorie "Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&A Research BV, ist ein bei Händlern und Verbrauchern anerkanntes Siegel, das die Kundenzufriedenheit widerspiegelt.



